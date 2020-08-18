Український покерист Олександр Довженко посів третє місце у Головній події EPF.

Це перший гучний успіх вітчизняних покеристів на живих турнірах після карантину. Європейський покерний фестиваль приймав Розвадів.

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Мейн івент фестивалю розтягнувся на кілька днів. Турнір зібрав більше тисячі входів. Практично усю дистанцію Довженко тримався у групі лідерів.

Врешті Олександр не лише пробився на фінальний стіл, а й навіть потрапив до топ-3. Третя сходинка гарантувала українцеві близько 40 тисяч євро призових.

Довженко за кар’єру заробив майже, 2,7 мільйона доларів призових у живих турнірах. Він закріпився на п’ятій позиції списку найуспішніших українських покеристів у історії.

Олександр — один з найдосвідченіших та найповажніших вітчизняних покеристів. Активно грати на турнірах він почав ще на старті 21 століття. З того часу без тривалих пауз Довженко регулярно потрапляє у призи живих змагань.

Друге місце у Мейн івенті Європейського покерного фестивалю посів француз Клемен Анрі (56 тисяч євро), перемогу святкував кіпріот Георгіос Цулофтас (92 тисячі євро). Всього до призової зони потрапили 135 гравців.