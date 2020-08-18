Украинский покерист Александр Довженко занял третье место в Главном событии EPF.

Это первый громкий успех отечественных покеристов на живых турнирах после карантина. Европейский покерный фестиваль принимал Розвадов.

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Мейн ивент фестиваля растянулся на несколько дней. Турнир собрал более тысячи входов. Практически всю дистанцию ​​Довженко держался в группе лидеров.

В конце Александр не только пробился за финальный стол, но даже попал в топ-3. Третья ступень гарантировала украинцу около 40 тысяч евро призовых.

Довженко за карьеру заработал почти 2,7 миллиона долларов призовых в живых турнирах. Он закрепился на пятой позиции списка самых успешных украинских покеристов в истории.

Александр – один из самых опытных и уважаемых отечественных покеристов. Активно играть на турнирах он начал еще на старте 21 века. С тех пор без длительных пауз Довженко регулярно попадает в призы живых соревнований.

Второе место в Мейн Ивенте Европейского покерного фестиваля занял француз Клемен Анри (56 тысяч евро), победу праздновал киприот Георгиос Цулофтас (92 тысячи евро). Всего в призовую зону попали 135 игроков.