Ніби 40 гривень виграв, а не 1 000 000 доларів: епічна реакція українця – відео

Валентин Шабельник став одним зі щасливчиків, які витягли максимальне баунті в турнірі Mystery Millions в рамках WSOP. Утім, семизначна сума, схоже, не надто вразила нашого покериста.

Організатори Світової серії покеру вирішили не відставати від сучасних покерних трендів і до турнірної сітки цьогорічного фестивалю внесли одразу кілька івентів у форматі "Таємничого баунті", де за вибивання суперника отримуєш рандомний приз. У п’ятому турнірі WSOP розіграли одразу два баунті із цінником у 1 000 000 доларів, один із суперпризів витягнув українець.

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Наш Валентин Шабельник, заплативши за турнір лише 1 000 доларів, як й інші учасники, у тисячу разів примножив власні інвестиції, витягнувши один із двох "найважчих" конвертів. Утім, чи то кількість нулів не встиг порахувати, чи мільйон баксів для українця не гроші, але на щедрий жест фортуни Шабельник відповів скромною посмішкою. Блиснув мільйончиком перед заздрісниками, і побіг догравати турнір Mystery Millions.

Відео із мережі X PokerNews

Івент, до слова, триває, а крім крутих баунті покеристи розіграють і чималі призові. Так, чемпіон турніру отримає також 1 000 000 доларів і золотий браслет.

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