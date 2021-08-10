Бай-ін у змагання коштував 530 баксів. 916 входів гарантували солідний призовий фонд — 458 тисяч "зелених".

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У вирішальному хедз-апі наш покерист зустрівся з британцем з ніком "BOOOOOM92". "Remi Lebo_10" не зміг встояти під натиском агресивного опонента. Чемпіон заробив 62,4 тисячі доларів. 30 тисяч з них — це баунті за вибитих суперників.

Павло Колінковиський отримав 34 тисячі баксів: півтори тисячі баунті, решта — призові.

Відзначимо, що до призової зони потрапив ще один українець. Олег Васильченко посів 11 місце, заробивши сумарно майже 9 тисяч доларів.