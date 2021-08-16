Українець Стас Галатенко став фіналістом турніру Світової серії покеру

Успішний український професіонал Стас Галатенко, більш відомий у покерній спільноті під ніком shrekpoker91, пробився за фінальний стіл одного з турнірів WSOP Online.

Дводенні змагання із Пот-Ліміт Омахи з бай-іном 400 доларів зібрали трохи менше тисячі входів. Лише дванадцять гравців пробилися до другого дня змагань і Стас почувався серед них більш ніж упевнено, адже володів четвертим стеком.

Читайте також: Понад 10 000 000 гривень гарантії: в Одесі відбудеться жива покерна серія

shrekpoker91 постійно тримався серед чіп-лідерів і без проблем вийшов за 7-макс фінальний стіл. Проте, незадовго після старту фіналки Галатенко став жертвою кулера. Китаєць Лей Янг у роздачі проти Стаса зібрав каре дам і вибив нашого співвітчизника з турніру. Сьоме місце принесло shrekpoker91 майже 8 тисяч доларів призових. Згаданий Лей Янг у підсумку пробився до хедз-апу, де утім поступився представнику Угорщини Роланду Чіці.

Чіка – колишній професійний кіберспортсмен, який лише нещодавно перебрався у покер і практично з ходу став тріумфатором WSOP! Окрім золотого чемпіонського браслету Роланд заробив 55 тисяч доларів – поки найбільші призові у кар’єрі.