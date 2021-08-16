Украинец Стас Галатенко стал финалистом турнира Мировой серии покера

Успешный украинский профессионал Стас Галатенко, более известный в покерной общественности под ником shrekpoker91, пробился за финальный стол одного из турниров WSOP Online.

Двухдневные соревнования по Пот-Лимит Омахе с бай-ином 400 долларов собрали чуть меньше тысячи входов. Лишь двенадцать игроков пробились во второй день соревнований и Стас чувствовал себя среди них более чем уверенно, ведь в его руках был четвертый стек.

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shrekpoker91 постоянно держался среди чип-лидеров и без проблем вышел на 7-макс финальный стол. Однако, вскоре после старта финалки Галатенко стал жертвой кулера. Китаец Лэй Янг в раздаче против Стаса собрал каре дам и выбил нашего соотечественника из турнира. Седьмое место принесло shrekpoker91 почти 8000 долларов призовых. Упомянутый Лей Янг в итоге пробился в хэдз-ап, где впрочем уступил представителю Венгрии Роланду Чике.

Чика – бывший профессиональный киберспортсмен, который только недавно перебрался в покер и практически с ходу стал триумфатором WSOP! Кроме золотого чемпионского браслета Роланд заработал 55 тысяч долларов – пока крупнейшие призовые в карьере.