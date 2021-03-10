Українець Павло Колінковський виграв престижний турнір та заробив 74 тисячі доларів

Спортсмени-покеристи із України продовжують тішити своїми результатами у серйозних онлайн-турнірах.

Після успіхів Андрія Новака, Андрія Любовецького та інших, настала черга гучно заявити про себе Павла Колінковського. Він став тріумфатором турніру High Roller Turbo з бай-іном 5 200 доларів.

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Змагання зібрали 47 входів і рівень зірковості учасників просто зашкалював. Так за фінальним столом Колінковському, зокрема, протистояли один із найкращих турнірних онлайн-гравців у історії Ніклас Астедт, канадець Тімоті Адамс, за спиною якого майже 25 млн доларів призових у живих турнірах і так далі. Ніхто з них утім не зумів зупинити українця.

В хедз-апі Павло зійшовся із успішним німецьким профі Оле Шеміоном, який після нетривалої дуелі сам-на-сам теж змушений був скласти зброю перед представником України. Колінковський став переможцем змагань і заробив 74,5 тисяч доларів призових. Для Павла подібний успіх не новий. Він вже кілька років успішно грає турніри хайролерів, де встиг здобути мільйони гривень призових.