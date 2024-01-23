Цього тижня переможець престижного онлайн-турніру "мільйонерів" з бай-іном 10 300 доларів отримає 337 413 доларів призових. За доброю традицією, серед претендентів на трофей є і українець.

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Андрій Держипільський грав за фіналкою цього турніру два тижні тому. Тоді українець фінішував на шостій позиції. Тепер отримав шанс покращити результат. З-поміж 166 учасників у грі залишилось дев’ятеро. У нашого регуляра – четвертий стек (близько 46 ВВ).



Оле Шеміон / Фото PokerGO

Опоненти у Держипільського, що не ім’я – зірка. Це і Оле Шеміон (100 ВБ), і Семюель Вудсен (48 ВВ), відомий в мережі під ніком " €urop€an", і Ніклас "Lena900" Астед (33 ВБ), і переможець лідерборду цього івенту у 2023 році – Самуель Муллур (24 ВВ). А чиплідером фіналки є Метью Стамп, у якого за спиною 113 великі блайнди.