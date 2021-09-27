Учасників Світової серії "примусово відправили" на курорт

Покеристи із Бразилії влетіли в копієчку, задля дотримання правил перетину кордону США. Шлях на серію спортсменам довелось долати транзитом через інші країни, де необхідно провести 14 днів на карантині.

Як відомо, під ковідні обмеження США потрапили Бразилія, Великобританія, Індія, Іран, Ірландія, КНР (за винятком Гонконгу і Макао), країни Шенгенської зони та ПАР.

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Топові бразильські регуляри, яких на WSOP очікують чимало, вирішили поєднати необхідне із приємним і вирушили на карантин у мальовничі курортні локації, прихопивши із собою сім’ї. Один із найвідоміших бразильських покеристів Юрій "theNERDguy" Дзівілевський за натхненням перед Світовою серією вирушив до Коста-Рики.

Покерна родина Рафаеля Мораєса і Лалі Турньє зупинили свій вибір на мексиканській Тулумі. А от Ренан Брускі гріє кості на острові Аруба. Незабаром бразильські канікули завершаться, уже 30-го вересня покеристам на роботу.



Алекс Фоксен і Крістен Бікнел / korrespondent.net

Інші гравці з країн, які не потрапили до списку США, зможуть взяти участь в Світовій серії лише після повної вакцинації. Такі правила до смаку далеко не всім. Зокрема, відома покерна пара Алекс Фоксен і Крістен Бікнел оголосили бойкот WSOP, назвавши організаторів "рукою фармацевтичного впливу".