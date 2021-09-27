Участников Мировой серии "принудительно отправили" на курорт

Покеристы из Бразилии влетели в копеечку ради соблюдения правил пересечения границы США. Путь на серию спортсменам пришлось преодолевать транзитом через другие страны, где необходимо провести 14 дней на карантине.

Как известно, под ковидные ограничения США попали Бразилия, Великобритания, Индия, Иран, Ирландия, КНР (за исключением Гонконга и Макао), страны Шенгенской зоны и ЮАР.

Читайте также: 2 мультичемпиона и более 3 миллионов гривен призовых: первые итоги Кубка Украины

Топовые бразильские регуляры, которых на WSOP ожидают немало, решили совместить необходимое с приятным и отправились на карантин в живописные курортные локации, прихватив с собой семьи. Один из самых известных бразильских покеристов Юрий "theNERDguy" Дзивилевский за вдохновением перед Мировой серией отправился в Коста-Рику.

Покерная семья Рафаэля Мораеса и Лали Турнье остановили свой выбор на мексиканском Тулуме. А вот Ренан Бруски греет кости на острове Аруба. Вскоре бразильские каникулы завершатся, уже 30-го сентября покеристам на работу.



Алекс Фоксен и Кристен Бикнел / korrespondent.net

Другие игроки из стран, не попавших в список США, смогут принять участие в Мировой серии лишь после полной вакцинации. Такие правила по вкусу далеко не всем. В частности, известная покерная пара Алекс Фоксен и Кристен Бикнел объявили бойкот WSOP, назвав организаторов "рукой фармацевтического воздействия".