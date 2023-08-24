Цитати легендарних покеристів: цінні поради від Стівена Чідвіка

Британський покерист Стівен Чідвік дуже швидко вийшов на професійний рівень гри. У 34 роки він посідає 3 місце у списку найбагатших гравців світу, вигравши у живих турнірах понад 50 000 000 доларів призових.

Стівена Чідвіка вважають одним із найбільш перспективних гравців у покер. До 25 років він уже сформував собі банкрол на кілька мільйонів доларів і почав грати хайролерські турніри. У 2019 році британець взяв участь у найдорожчій події в історії покеру Triton Million із бай-іном 1 000 000 доларів. Він посів 4 місце, отримавши 5 300 000 доларів призових.

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На думку Стівена Чідвіка, головне у покері – зберігати холоднокровність та залишатися зосередженим на цілі. А одним із найважливіших принципів гри є вміння контролювати свої емоції та не дозволяти їм впливати на прийняття рішень.

Також не можна недооцінювати важливість психологічного аспекту гри, – вважає Стівен Чідвік. Стрес, втома та інші чинники можуть істотно вплинути на прийняття рішень і привести до помилок. Тому гравці повинні вміти ефективно керувати своїм станом і максимізувати свій психологічний потенціал.

Ось ще кілька цінних порад та спостережень від Стівена Чідвіка: