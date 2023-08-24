Цитаты легендарных покеристов: ценные советы от Стивена Чидвика

Британский покерист Стивен Чидвик очень быстро вышел на профессиональный уровень игры. В 34 года он занимает 3 место в списке самых богатых игроков мира, выиграв в живых турнирах более 50 000 000 долларов призовых.

Стивен Чидвик считается одним из самых перспективных игроков в покер. К 25 годам у него в банкролле уже было несколько миллионов долларов, поэтому британец начал играть хайроллерские турниры. В 2019 году Чидвик сыграл в самом дорогом турнире в истории покера Triton Million с бай-ином 1 000 000 долларов. Он занял 4 место и получил 5 300 000 долларов призовых.

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По мнению Стивена Чидвика, главное в покере – сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенным на своей цели. А одним из основных принципов игры является умение контролировать эмоции и не позволять им влиять на принятие решений.

Также нельзя недооценивать важность психологического аспекта игры, – считает Стивен Чидвик. Стресс, усталость и другие факторы могут оказать существенное влияние на принятие решений и привести к ошибкам. Поэтому игроки должны уметь эффективно управлять своим состоянием и максимизировать свой психологический потенциал.

Вот еще несколько ценных советов и наблюдений от Стивена Чидвика: