Церемонія "покерного Оскара": оголошено список номінацій Global Poker Awards 2022

Щорічна церемонія нагородження найкращих представників покерної індустрії Global Poker Awards відбудеться 3 березня у Лас-Вегасі. На ній буде названо імена переможців у 29 номінаціях.

Найкращі покеристи та представники галузі знову мають можливість отримати яскраву статуетку Global Poker Awards. На даний час відомі переможці лише у трьох номінаціях.

Покерист Стівен Сонг забере нагороди найкращого гравця року серед чоловіків GPI Player of the Year 2022 та GPI Mid-Major Player of the Year, а Черіш Ендрюс отримає статуетку у жіночій номінації GPI Female Player of the Year.

Черіш Ендрюс / Фото worldpokertour.com

Торішня премія Global Poker Awards більшою мірою була присвячена Алі Імсіровічу, який затьмарив усіх, вигравши 3 трофеї, у тому числі "Гравець року". Проте цього разу боснієць навряд чи отримає визнання, враховуючи, що у 2022 році його звинуватили у шахрайстві та тимчасово заборонили брати участь у турнірах PokerGO.

Тепер уболівальники гадають, хто стане цьогорічним рекордсменом Global Poker Awards. Найбільший інтерес викликають такі номінації як "Прорив року", "Повернення року", "Найкраща особистість у твіттері", "Нова зірка у сфері покерного контенту", "Найкращий подкаст", а також категорії, які обиратимуть виключно вболівальники.

Список переможців усіх 29 номінацій Global Poker Awards оголосять 3 березня. Церемонія відбудеться у студії PokerGO.