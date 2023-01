Церемония "покерного Оскара": объявлен список номинаций Global Poker Awards 2022

Ежегодная церемония награждения лучших представителей покерной индустрии Global Poker Awards состоится 3 марта в Лас-Вегасе. На ней будут названы имена победителей в 29 номинациях.

Лучшие игроки, создатели покерного контента и просто представители отрасли вновь имеют возможность получить статуэтку Global Poker Awards. Пока известны победители только в трёх номинациях.

Покерист Стивен Сонг заберёт награды лучшего игрока года среди мужчин GPI Player of the Year 2022 и GPI Mid-Major Player of the Year, а Чериш Эндрюс аналогичную статуэтку в женской номинации GPI Female Player of the Year.

Чериш Эндрюс / Фото worldpokertour.com

Прошлогодняя премия Global Poker Awards в большей степени была посвящена Али Имсировичу, который затмил всех, выиграв сразу 3 трофея, в том числе "Игрок года". Однако в этот раз босниец вряд ли получит какое-либо признание, учитывая, что в 2022 году его обвинили в мошенничестве и временно запретили участвовать в турнирах PokerGO.

Теперь болельщики гадают, кто же станет рекордсменом Global Poker Awards в этом году. Наибольший интерес вызывают такие номинации как "Прорыв года", "Возвращение года", "Лучшая личность в Твиттере","Восходящая звезда в сфере покерного контента", "Лучший подкаст", а также категории, основанные на выборе болельщиков.

Список победителей всех 29 номинаций Global Poker Awards объявят 3 марта. Церемония пройдёт в студии PokerGO.