Подія номер шість серії Venetian DeepStack зібрала усього 14 входів. Тому призовий фонд, 350 тисяч доларів, планували розділити між двома учасниками.

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Та регламент не забороняв покеристам укладати угоди за столом. Тому коли в боротьбі залишилося тріо гравців з майже рівними стеками, вони вирішили не ризикувати усім і розділити призовий фонд.

Кожен отримав виплату, пропорційну до свого стеку. Тож третє місце посів Нік Петранджело (103 тисячі доларів), другим став Кері Кац (121 тисяча доларів), а переможцем Ендрю Ліхтенбергер (125 тисяч доларів).