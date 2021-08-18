Событие номер шесть серии Venetian DeepStack собрало всего 14 входов. Поэтому призовой фонд, 350 тысяч долларов, планировали разделить между двумя участниками.

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Но регламент не запрещал покеристам заключать сделки за столом. Поэтому когда в борьбе осталось трио игроков с почти равными стеками, они решили не рисковать всем и разделить призовой фонд.

Каждый получил выплату, пропорциональную своему стеку. Поэтому третье место занял Ник Петранджело (103 тысячи долларов), вторым стал Кэри Кац (121 тысяча долларов), а победителем Эндрю Лихтенбергер (125 тысяч долларов).