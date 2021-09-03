Своєрідний ювілей – 10-й титул у 2021 році – молодий хайролер відсвяткував на Кіпрі, де фінішувала престижна серія для покерних багатіїв.

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Алі Імсіровіч не мав рівних в турнірі з бай-іном 50 000 доларів. Чемпіон упорався із полем з 26 входів, зокрема, і з Девідом Коулманом – своїм суперником у хедз-апі. У підсумку, Імсіровіч додав до свого солідного банкролу ще 598 тисяч доларів призових (майже 13 мільйонів за кар’єру).

Реактивна швидкість, якої набрав боснієць в погоні за трофеями, дозволяє Імсіровічу упевнено очолювати рейтинг PokerGo Tour. Свого найближчого переслідувача Шона Перрі лідер випереджає уже на 1000 очок.