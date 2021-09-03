Своеобразный юбилей – 10-й титул в 2021 году – молодой хайроллер отпраздновал на Кипре, где финишировала престижная серия для покерных богачей.

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Али Имсирович не имел равных в турнире с бай-ином 50 000 долларов. Чемпион справился с полем из 26 входов, в том числе и с Дэвидом Коулманом – своим соперником в хедз-апе. В итоге, Имсирович добавил к своему солидному банкролу еще 598 тысяч долларов призовых (почти 13 миллионов за карьеру).

Реактивная скорость, которую набрал босниец в погоне за трофеями, позволяет Имсировичу уверенно возглавлять рейтинг PokerGo Tour. Своего ближайшего преследователя, Шона Перри, лидер опережает уже на 1000 очков.