Елітний покер: у Лондоні стартував найдорожчий турнір із внеском 250 000 доларів

На серії Triton Poker стартував один із найбільш очікуваних турнірів року Luxon Invitational. У ньому не можна зіграти, просто сплативши бай-ін. Організатори запрошують VIP-гравців, а ті – професіоналів.

Організатори Triton Poker об'єднали професійних гравців, бізнесменів та багатих любителів у покерній події унікального формату. У турнір із бай-іном 250 000 доларів спочатку запрошували відомих "аматорів", а ті кликали по одному професіоналу.

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Перший день Luxon Invitational зібрав 115 входів. У грі залишається 68 учасників. Очолюють чип-каунт гравці з категорії "віп" Шон Перрі та Альфред ДеКароліс. Також зі стеками понад 100 ББ Пол Фуа, Джейсон Кун, Карл Шаппе-Гатьєн, Талал Шакерчі та Кріс Манімейкер.

Реєстрація завершується під час другого дня, після чого організатори назвуть суму загального призового фонду Luxon Invitational та приз переможця. Попередній аналогічний турнір, але з бай-іном 200 000 доларів, виграв колишній професійний тенісист з Азербайджану Рамін Хаджиєв. Учасник кубка Девіса отримав понад 4 000 000 доларів.