Джейсон Кун – справжня легенда серії Triton Poker. Пропустивши більшу частину турнірів Світової серії покеру через народження сина, американський покер-про повернувся на серію Triton Poker у Лондоні, де оформив свій черговий титул.

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Оновити рекорд вдалося у турнірі з бай-іном 60 000 доларів. Ця подія зібрала 104 входи та призовий фонд у розмірі 6 240 000 доларів. У хайролерських турнірах зазвичай представлена вся еліта покеру. Однак ніхто не зумів зупинити Джейсона Куна. У хедз-апі він впевнено переграв бразильця Родріго Селуана та отримав 1 570 000 доларів призових.

Тепер Джейсон Кун є 8-разовим чемпіоном серії Triton Poker, випереджаючи найближчого переслідувача Микиту Бодяковського на 4 трофеї. Лише у турнірах Triton Poker американець виграв понад 23 700 000 доларів призових.

Я граю рідше, ніж раніше, але коли з'являюся на турнірах, то дуже зосереджений і є кращою версією себе, – прокоментував Джейсон Кун.

Завдяки цій перемозі Джейсон Кун збільшив свій загальний турнірний статок до більш як 49 000 000 доларів. Він залишається на 5 місці у списку найприбутковіших гравців світу, впритул наблизившись до Стівена Чидвіка і Даніеля Негреану.