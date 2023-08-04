Элитный покер: в Лондоне стартовал самый дорогой турнир со взносом 250 000 долларов

На серии Triton Poker стартовал один из самых ожидаемых турниров фестиваля Luxon Invitational. В него нельзя попасть, просто оплатив бай-ин. Организаторы приглашают VIP-игроков, а те – профессионалов.

Организаторы Triton Poker объединили профессиональных игроков, крупных бизнесменов и богатых любителей в покерном событии уникального формата. В турнир с бай-ином 250 000 долларов сначала приглашали известных "любителей", а те в свою очередь звали по одному профессионалу.

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Первый день Luxon Invitational собрал 115 входов. В игре остаётся 68 участников. Возглавляют чип-каунт игроки из категории "вип" Шон Перри и Альфред ДеКаролис. Также со стеками более 100 ББ Пол Фуа, Джейсон Кун, Карл Шаппе-Гатьен, Талал Шакерчи и Крис Манимейкер.

Регистрация закроется во второй день, после чего организаторы назовут сумму общего призового фонда и приз победителя. Предыдущий аналогичный турнир, но с бай-ином 200 000 долларов на Северном Кипре, выиграл бывший профессиональный теннисист из Азербайджана Рамин Хаджиев. Участник кубка Дэвиса получил более 4 000 000 долларов.