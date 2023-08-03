Джейсон Кун – настоящая легенда серии Triton Poker. Пропустив большую часть Мировой серии покера из-за рождения сына, американский покер-про вернулся на серию Triton Poker в Лондоне и оформил свой очередной титул.

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Обновить рекорд удалось в турнире с бай-ином 60 000 долларов. Это событие собрало 104 входа и призовой фонд в размере 6 240 000 долларов. В таких ивентах собирается вся элита покера. Однако никто не сумел остановить Джейсона Куна. В хедз-апе он уверенно справился с бразильцем Родриго Селуаном и получил 1 570 000 долларов призовых.

Теперь Джейсон Кун является 8-кратным чемпионом серии Triton Poker, опережая ближайшего преследователя Никиту Бодяковского в 2 раза. Только в турнирах этой серии американец выиграл более 23 700 000 долларов призовых.

Я играю намного меньше, чем раньше, но, когда я появляюсь, я очень сосредоточен и становлюсь лучшей версией себя, – сказал Кун после победы.

Благодаря этой победе Кун увеличил свой общий турнирный доход за карьеру до более чем 49 000 000 долларов. Он остаётся на 5 месте в списке самых прибыльных покеристов мира, вплотную приблизившись к Стивену Чидвику и Даниэлю Негреану.