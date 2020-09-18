Юрій "theNERDguy" Мартінс виграв три турніри Чемпіонату світу з онлайн-покеру за два тижні.

Юрій Мартінс — 28-річний бразильський гравець, ім'я якого знають всі постійні відвідувачі великих турнірних серій, — нарешті зловив свою покерну вдачу за хвіст. Після безлічі спроб, коли він зупинявся буквально в одному кроці від титулу, Юрій все ж вирвався із "зачарованого" кола й оформив відразу три круті перемоги. За два тижні!

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"theNERDguy" став героєм турнірів з 2-7 Сингл Дро, Хорсе, а останній на сьогодні титул завоював в івенті з Безлімітного Холдему з бай-іном 5200 доларів. У цей турнір, до речі, бразилець потрапив за допомогою сателіта за 215 доларів!

Всього ж на рахунку молодого спортсмена, крім уже чотирьох титулів WCOOP, понад 1 220 000 доларів призових у "живий" грі та 6 800 000 доларів профіту в онлайн-турнірах!

Природньо, що на кожному інтерв'ю талановитому гравцеві ставлять безліч запитань про те, як досягти успіху в грі. І ось що радить чемпіон:

Секретів немає. Потрібно вивчати гру більше, ніж опоненти, та працювати над розумінням покеру. Якщо робитимеш це щодня — успіх неминучий. Також працюйте з найкращими тренерами, хоч би скільки це коштувало. Гроші, вкладені у навчання, повертаються і приносять величезний прибуток.