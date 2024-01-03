Кошмарить покерну еліту: колишній продавець вдруге поспіль виграв турнір за 10 300 доларів

Томас Сантерн не так давно працював в магазині декору і жив з батьками. Сьогодні молодий француз уже може собі дозволити зіграти в турнірі за грубі гроші, ба більше, робить це з солідним профітом.

Томас Сантерн лише 5 років грає в покер онлайн, а вже наводить жах на представників найвищих лімітів. 23-річний француз другий тиждень поспіль тріумфує в турнірі "мільйонерів", участь в якому коштує 10 300 доларів.

Читайте також Нема куди складати гроші і трофеї: хто провів найбільш успішний рік в турнірному покері

За фінальним столом французу непогано складалось. Для початку Сантерн подвоївся, наловивши фул-хауз з J4o проти АА "sohta61". Посприяла дошка 2-2-4-4-К. Згодом з кишеньковими дамами Томас побив KJs покериста з ніком "AMTten", останні влучив у пару валетів. Насамкінець, в хедз-апі Сантерн виграв монетку з JJ проти AK Романа Грабеца і забрав головний приз – 237.7 тисяч доларів.

Хіба міг Томас Сантерн мріяти про такі виграші 5 років тому, коли зробив свій перший депозит у 50 євро в покерному онлайн-румі. Та й банкрол-менеджемент, а точніше його відсутність, зовсім не віщував французу хороших перспектив у покері.

З банкролом у 825 євро я сідав і грав турнір за 800, вилітав, а потім грав за 20 євро, згодом за решту 5. Все змінилось, коли друг показав мені сайт, який моделював дисперсію. Після цього я зробив депозит у 200 і почав грати турніри по 2 євро. За пів року, граючи по банкролу, я заробив 10 000 євро, – розповідає Томас Сантерн.