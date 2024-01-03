Кошмарит покерную элиту: бывший продавец второй раз подряд выиграл турнир за 10 300 долларов

Томас Сантерн недавно работал в магазине декора и жил с родителями. Сегодня молодой француз уже может себе позволить сыграть в турнире за грубые деньги, более того, делает это с солидным профитом.

Томас Сантерн всего 5 лет играет в покер онлайн, а уже наводит ужас на представителей самых высоких лимитов. 23-летний француз вторую неделю подряд торжествует в турнире "миллионеров", участие в котором стоит 10 300 долларов.

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За финальным столом французу неплохо складывалось. Для начала Сантерн удвоился, наловив фул-хауз из J4o против АА "sohta61". Посодействовала доска 2-2-4-4-К. Далее с карманными дамами Томас побил KJs покериста с ником "AMTten", последний попал пару валетов. В конце концов, в хедз-апе Сантерн выиграл монетку с JJ против AK Романа Грабеца и забрал главный приз – 237.7 тысяч долларов.

Разве мог Томас Сантерн мечтать о таких выигрышах 5 лет назад, когда сделал свой первый депозит в 50 евро в покерном онлайн-руме. Да и банкрол-менеджемент, а точнее его отсутствие, вовсе не предвещал французу хорошие перспективы в покере.

С банкролом в 825 евро я садился и играл турнир за 800, вылетал, а затем играл за 20 евро, потом за остальные 5. Все изменилось, когда друг показал мне сайт, который моделировал дисперсию. После этого я сделал депозит в 200 и начал играть турниры по 2 евро. За полгода, играя по банкролу, я заработал 10 000 евро, – рассказывает Томас Сантерн.