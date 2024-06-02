Тома Двана викинули з розбірок мільйонерів, де розіграли фантастичний банк - відео роздачі

Американський покерист не зможе в найближчий час відіграти півмільйона доларів, які залишив у шоу Million Dollar Game. Двана попросили з-за столу без аргументованих причин.

На покерному шоу Million Dollar Game розіграли черговий банк, від якого паморочиться в голові. Утім, розіграш оминув увагою одного із головних невдах проєкту Тома Двана.

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Організатори гри залишили покериста за бортом фінального дня розбірок хайроллерів, які ризикують власними коштами у кеш-грі на лімітах 500/1000 доларів. Дван на ту мить уже встиг покращити своє плачевне фінансове становище, відігравшись до – 500 000 баксів. Однак продовження камбеку ми вже не побачимо.

У політиці покеру та визначені складу гравців є багато нюансів. Існує певний ефект доміно, чи, якщо хочете, ротації і тут не завжди дотримуються обіцянок. Часом мені доводиться розриватись і відстоювати інтереси одразу кількох впливових гравців. Я повинен робити те, що правильно для гри і Том це мав би розуміти,

- прокоментував ситуацію директор шоу Раян Фельдман.

Том Дван на цю заяву відреагував без особливого задоволення і натякнув, що його місце віддали більш вигідному для шоу покеристу – мільйонеру з Індії Сантошу Суварні. Зрештою, останній став свідком розіграшу одного із найбільших банків в історії телевізійного покеру.



Шоу Million Dollar Game / Фото Hustler Casino Live

Алан Кітінг, який відкриває 68% рук, продемонстрував, що така тактика є цілком виправданою. Він завів на флоп 10-9 пікові і впіймав на дошці 4-J-8 монстр-дро – флеш-дро і двостороннє стріт-дро. Його опонент, Рауль, уже зібрав пару вісімок і також націлився на піковий флеш із 7-8s. Дві крупні ставки від опонента Кітінга не знітили, а на рівері він реалізував натс – сімка черви закрила Алану стріт.

Відео з мережі X Hustler Casino Live

На біду Рауля, він отримав дві пари і, поставивши 200 000 на рівері, отримав очікуваний олл-ін від Кітінга. Після довгих роздумів опонента, Алан таки отримав жадану відповідь і забрав величезний банк у 2 437 000 доларів. Таким чином профіт американця у цьому шоу становить уже понад 1,5 мільйони баксів.