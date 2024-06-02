Тома Двана выбросили из разборок миллионеров, где разыграли фантастический банк - видео раздачи

Американский покерист не сможет в ближайшее время отыграть полмиллиона долларов, которые оставил в шоу Million Dollar Game. Двана попросили из-за стола без аргументированных причин.

На покерном шоу Million Dollar Game разыграли очередной банк, от которого кружится голова. Впрочем, розыгрыш обошел вниманием одного из главных неудачников проекта Тома Двана.

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Организаторы игры оставили покериста за бортом финального дня разборок хайроллеров, которые рискуют собственными средствами в кэш-игре на лимитах 500/1000 долларов. Дван на тот момент уже успел улучшить свое плачевное финансовое положение, отыгравшись до – 500 000 баксов. Однако продолжения камбэка мы уже не увидим.

В политике покера и определении состава игроков есть много нюансов. Существует определенный эффект домино, или, если хотите, ротации и здесь не всегда придерживаются обещаний. Иногда мне приходится разрываться и отстаивать интересы сразу нескольких влиятельных игроков. Я должен делать то, что правильно для игры и Том это должен понимать,

- прокомментировал ситуацию директор шоу Райан Фельдман.

Том Дван на это заявление отреагировал без особого удовольствия и намекнул, что его место отдали более выгодному для шоу покеристу – миллионеру из Индии Сантошу Суварне. В конце концов, последний стал свидетелем розыгрыша одного из крупнейших банков в истории телевизионного покера.



Шоу Million Dollar Game / Фото Hustler Casino Live

Алан Китинг, который открывает 68% рук, продемонстрировал, что такая тактика вполне оправдана. Он завел на флоп 10-9 пиковые и поймал на доске 4-J-8 монстр-дро – флеш-дро и двустороннее стрит-дро. Его оппонент, Рауль, уже собрал пару восьмерок и также нацелился на пиковый флеш из 7-8s. Две крупные ставки от оппонента Китинга не смутили, а на ривере он реализовал натс – семерка червы закрыла Алану стрит.

Видео из сети X Hustler Casino Live

На беду Рауля, он собрал две пары и, поставив 200 000 на ривере, получил ожидаемый олл-ин от Китинга. После долгих раздумий оппонента, Алан таки получил вожделенный ответ и забрал огромный банк в 2 437 000 долларов. Таким образом профит американца в этом шоу составляет уже более 1,5 миллиона баксов.