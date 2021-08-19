Том Дван виграв 100 тисяч доларів за кілька хвилин

Не так давно американець Том "durrr" Дван був однією з головних зірок кеш-покеру на найвищих лімітах.

Останніми роками Том, щоправда, більше часу проводив за приватними іграми із високими лімітами, тож на публіці особливо не світився. Проте тепер Дван почав потроху "виходити із тіні". Незадовго він розпочне дуель із Філом Хельмутом на шоу High Stakes Poker, а перед тим вирішив розімְ’ятися на телевізійній кеш-грі з блайндами 200/400 доларів.

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Склад видався серйозним: Скот Сівер, Ден Сміт, Джек Деніелс, Джессі Сільвія … Ніхто втім не зміг завадити Двану стати головною зіркою столу. Зокрема, усього за три роздачі Том виграв 100 тисяч доларів.

Найяскравішою стала рука, де durrr після недовгих роздумів розкусив блеф Джека Деніелса. Це варто побачити на власні очі:

Цю роздачу, та й усе шоу напевне дивився і Філ Хельмут, який зайвий раз переконався, що проти Двана йому точно не буде просто. Дуель Філа і Тома стартує уже 25 серпня.