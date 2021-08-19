Том Дван выиграл 100 тысяч долларов за несколько минут

Не так давно американец Том "durrr" Дван был одной из главных звезд кэш-игр на высоких лимитах.

В последние годы Том, правда, больше времени проводил в частных играх по высоким лимитам, поэтому на публике особо не светился. Однако теперь Дван начал понемногу "выходить из тени". Вскоре он начнет дуэль с Филом Хельмутом на шоу High Stakes Poker, а перед тем решил размяться в телевизионной кэш-игре с блайндами 200/400 долларов.

Читайте также: Более 10 000 000 гривен гарантии: в Одессе состоится живая покерная серия

Состав оказался серьезным: Скотт Сивер, Дэн Смит, Джек Дэниэлс, Джесси Сильвия... Никто однако не смог помешать Двану стать главной звездой стола. В частности, всего за три раздачи Том выиграл 100 тысяч долларов.

Самой яркой стала рука, где durrr после недолгих раздумий раскусил блеф Джека Дэниелса. Это стоит увидеть собственными глазами:

Эту раздачу, и все шоу наверняка смотрел и Фил Хельмут, который лишний раз убедился, что против Двана ему точно не будет просто. Дуэль Фила и Тома стартует уже 25 августа.