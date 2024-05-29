У популярному Hustler Casino другий рік поспіль організовують масштабну кеш-гру, де кожен з учасників сідає зі стеком у мільйон доларів. Грають у Безлімітний Холдем з блайдами 500/1000 доларів.

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Власне, до такого екшену і приєднався Дван. Попри те, що він був єдиним гравцем із зірковим статусом за столом, справи у нього одразу пішли не найкращим чином. Досить швидко Том програв близько 400 тисяч доларів. Згодом, щоправда, завдяки кільком агресивним блефам відіграв частину суми, але розвинути успіх не вдалося. Натомість Двана чекало одне з найбільших фіаско в покерній кар’єрі.

Один з суперників Тома – Пітер – відкрився рейзом 4 тисячі доларів із 10-10, закололи Дван і ще двоє гравців. У durrr на руках були, м’яко кажучи, суперечливі 9-4, але вже на флопі він упіймав трипс четвірок. Почалася серйозна перестрілка ставками і на тьорні залишилося лише двоє – Дван та згаданий Пітер. От тільки попереду вже був останній – десятка на тьорні дала супернику Тома фул-хауз. Рівер ситуації не змінив і durrrr не залишалося нічого, як зрівняти ставку Пітера у понад 400 тисяч доларів і дивитися, як на бокс опонента попрямував банк, розміром 1,1 мільйона баксів.

Нагадаємо, що попри славу одного з найкращих кеш-гравців, останнім часом репутація Двана у покерному світі зазнає одного удару за іншим. Одразу кілька колег-покеристів звинуватили його у небажанні повертати величезні борги у десятки і сотні тисяч доларів. Сам Том здебільшого на всі закиди лише відмовчується.

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