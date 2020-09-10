Зірковий покерист Євген Качалов знову грає на PokerMatch! 12, 14 й 19 вересня сідайте за спеціальні столи Challenge with Katchalov і заробляйте нагороди!

Амбасадор PokerMatch Євген Качалов найближчими днями дасть екшен кожному охочому. Щоб перевірити себе на міцність у грі з топ-профі, потрібно відкрити клієнт найбільшого українського покер-руму 12 и 19 вересня і знайти столи під назвою Challenge with Katchalov.

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Гра пройде за спеціальними кеш-столами Холдему й Омахи Challenge with Katchalov на лімітах 25/50 гривень і буде доступна протягом трьох годин — з 19:00 до 22:00 за Києвом.

Крім того, зустрітися з Євгеном Качаловим можна і в понеділок, 14 вересня, під час його спільного стріму з Ольгою Єрмольчевою. Амбасадори PokerMatch спілкуватимуться з глядачами, а з 20:00 по 23:00 за київським часом Євген наочно продемонструє свої навички за столами челенджу!

Заробити додаткові винагороди усі гравці зможуть у рейк-гонці 100k Katchalov Rake Race із призовим фондом 100 000 гривень! Для того щоб взяти участь у цій події, потрібно грати за будь-якими столами Холдему й Омахи на лімітах від 25/50 гривень і набирати залікові очки.

За кожну гривню рейку за звичайними столами гравець заробить 1 бал, а в грі проти Качалова за столом Challenge with Katchalov - цілих 2 бали!

Призи отримають топ-10 гравців, а переможець покладе на рахунок 25 000 гривень!

З повними умовами акції можна ознайомитися на офіційній сторінці покер-руму.

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