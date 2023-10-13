Таємниці покерного життя: як красуня Марія Хо стала професійним гравцем

Уродженка Тайваню Марія Хо по праву займає місце у списку найуспішніших жінок в історії покеру. В інтерв'ю для Digital Social Hour вона розповіла про улюблені моменти свого покерного життя.

Те, що починалося як хобі у студентські роки, принесло Марії Хо впізнаваність, популярність та мільйони доларів призових. Вона народилася на Тайвані, але в ранньому віці емігрувала з батьками у США. Там вона здобула вищу освіту. У коледжі дівчина познайомилася з покером.

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Згадуючи ті часи, Марія Хо розповіла, що їй подобався сам процес гри. До ночі вона грала у кеш-ігри, потім робила домашнє завдання, а після кількох годин сну знову їхала на навчання. Ще одна цікава історія, якою Марія поділилася в інтерв'ю – це те, як батьки сприйняли її ідею стати професійною гравчинею.

Марія Хо / Фото worldpokertour.com

Ще у студентські роки вона зрозуміла, що хоче стати професіоналом. Батьки не оцінили витівку доньки. Але пізніше, коли вони змирилися, у Марії виникли труднощі, через які вона навіть хотіла покинути покер. Зізнатися батькам про свою особисту поразку вона так і не могла. Дівчина продовжувала вчитися покеру та невдовзі досягла перших успіхів.

Зараз у Марії Хо понад 4 500 000 доларів призових у живих турнірах. За її дівчини, щоб грати постійно, треба дотримуватися режиму: висипатися, почувати себе фізично та психічно здоровим. Найкращий гравець на думку Марії Хо – це Даніель Негреану. Йому єдиному вдалося перебудуватися з гравця старої школи покеру в нову.

Марія Хо з Даніелем Негреану / Фото dkpopnews

У житті, як і за покерним столом, Марія Хо відчуває, коли суперник намагається обманювати або блефувати. Вона каже, що їй достатньо просто сісти поруч із людиною. Ще з часів коледжу покеристка мріяла займатися тележурналістикою. Зараз у неї є можливість коментувати гру та проводити включення з місця покерних баталій. Це важлива частина її покерного життя, яка їй подобається найбільше.

Інтерв'ю з Марією Хо: дивіться відео