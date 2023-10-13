Тайны покерной жизни: как красавица Мария Хо стала профессиональным игроком

Уроженка Тайваня Мария Хо по праву занимает место в списке самых успешных женщин в истории покера. В интервью на Digital Social Hour она рассказала о любимых моментах покерной жизни.

То, что начиналось как хобби в студенческие годы, принесло Марии Хо узнаваемость, популярность и миллионы долларов призовых. Девушка родилась на Тайване, но в раннем возрасте эмигрировала с родителями в США. Там она получила высшее образование и как раз в колледже впервые познакомилась с покером.

Читайте также Покерное путешествие: украинские игроки открывают красоту Кипра на серии ЕРТ

Вспоминая то время, Мария Хо рассказывает, что ей нравился сам процесс игры. До ночи она играла в кэш-игры, потом делала домашнее задание, а после нескольких часов сна снова отправлялась на учебу. Еще одна интересная история, которой Мария поделилась в интервью – это то, как ее идею стать профессиональным игроком восприняли родители.

Мария Хо / Фото worldpokertour.com

Еще в студенческие годы она решила, что хочет стать профессионалом. Родители не оценили затею дочери. Но позже, когда они смирились с ее выбором, у Марии Хо возникли трудности, из-за которых она хотела уйти из покера. Но признаться родителям в своем личном поражении она так и не смогла. Девушка продолжила обучаться и вскоре добилась первых успехов.

Сейчас у Марии Хо более 4 500 000 долларов призовых в живых турнирах. По словам девушки, чтобы играть постоянно, нужно постоянно соблюдать режим: высыпаться, чувствовать себя физически и психически здоровым. Лучший игрок по мнению Марии Хо – это Даниэль Негреану. Ему единственному удалось перестроиться из игрока старой школы покера в новую.

Мария Хо и Даниэль Негреану / Фото dkpopnews

В жизни, как и за покерным столом, Мария Хо чувствует, когда соперник пытается обманывать или блефовать. Она говорит, что ей достаточно просто сидеть рядом с человеком. Еще со времен колледжа покеристка мечтала заниматься тележурналистикой. Сейчас у нее есть возможность комментировать игру и проводить прямые включения с мест покерных сражений. Это важная часть ее жизни, которая особо нравится Марии Хо.

Интервью с Марией Хо: смотрите видео