Солнце, море и покер – от такого удовольствия не могли отказаться ведущие покеристы Европы. Организаторы EPT очень постарались, чтобы участники серии на Кипре получили максимально комфортные условия. Уже в первых турнирах успели отличиться несколько украинских игроков.

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Первым турниром в расписании EPT Cyprus стало хайроллерское событие с таинственными наградами Mystery Bounty и бай-ином 10 200 долларов. В нем участвует львовянин Игорь Хула. Украинский покерист прошел во второй день турнира и будет претендовать на часть от общего призового фонда в размере 479 400 долларов.

Также в рамках тура стартовало несколько квалификационных событий. Еще один львовянин Иван Кузив выиграл один из сателлитов и сыграет в турнире $1,100 Eureka Main Event. Чтобы показать, в каких условиях соревнуются участники EPT Cyprus, сайт PokerNews сделал великолепный фоторепортаж с места событий.

Отель-казино, где играют EPT Cyprus / Фото PokerNews