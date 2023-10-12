Сонце, море та покер – від такого задоволення не могли відмовитися провідні покеристи Європи. Організатори EPT дуже постаралися, щоб учасники серії на Кіпрі отримали максимально комфортні умови для змагань. Уже в перших турнірах встигли відзначитися кілька українських гравців.

Читайте також Брін Кенні: у чому секрет успіху найбагатшого покериста світу

Першим турніром у розкладі EPT Cyprus стала хайролерська подія з таємничими нагородами Mystery Bounty та бай-іном 10 200 доларів. У ньому бере участь львів'янин Ігор Хула. Український покерист пробився у другий день турніру та претендуватиме на частину від загального призового фонду 479 400 доларів.

Також у межах туру стартували кілька кваліфікаційних подій. Ще один львів'янин Іван Кузів виграв один із сателітів та зіграє у турнірі $1,100 Eureka Main Event. Щоб показати, в яких умовах змагаються учасники EPT Cyprus, сайт PokerNews зробив чудовий фоторепортаж з місця подій.

Готель-казино, де грають EPT Cyprus / Фото PokerNews