Лас-Вегас чекає: оголошено дати проведення WSOP 2024 року

Після завершення WSOP Paradise на Багамах організатори заявили, що новий фестиваль Світової серії покеру відбудеться з 28 травня по 17 липня 2024 року. Місцем проведення знову стануть казино Лас-Вегаса – Paris і Horseshoe.

На Багамських островах відгримів перший в історії покерний фестиваль WSOP Paradise. Учасники Світової серії надовго запам'ятають неповторну атмосферу змагань в "райських умовах", де було розіграно понад 50 000 000 доларів.

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Тепер керівники WSOP знову зосередяться на підготовці до основної частини Світової серії покеру, яка традиційно проходить влітку у Лас-Вегасі. Після успіху на WSOP-2023 організатори збираються підвищити планку та готують нові сюрпризи.

Настав час перегорнути сторінку та почати зворотний відлік до WSOP-2024. Рекорди створені для того, щоб їх перевершувати. Ми працюємо над ідеями, щоб 2024-й рік став найкращим в історії покеру, – заявив старший віцепрезидент WSOP Тай Стюарт.

Світова серія покеру знову пройде у стінах Horseshoe Las Vegas та Paris Las Vegas з 28 травня по 17 липня. Турнір Main Event із бай-іном 10 000 доларів стартує 3 липня, а завершиться в останній день фестивалю. Переможець Головної події отримає звання чемпіона світу.

Торік WSOP-2023 побив численні рекорди, зібравши загальний призовий фонд серії понад 400 000 000 доларів. Організатори досягли головної цілі, зробивши турнір Main Event історичним. У ньому змагалися 10 043 гравці, а призовий фонд склав рекордні понад 93 000 000 доларів.