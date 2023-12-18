Лас-Вегас ждет: объявлены даты проведения WSOP 2024 года

После завершения WSOP Paradise на Багамах организаторы заявили, что новый фестиваль Мировой серии покера пройдет в период с 28 мая по 17 июля 2024 года. Местом проведения снова станут казино Лас-Вегаса – Paris и Horseshoe.

На Багамских островах отгремел первый в истории покерный фестиваль WSOP Paradise. Участники Мировой серии надолго запомнят неповторимую покерную атмосферу в "райских условиях", где было разыграно более 50 000 000 долларов.

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Теперь руководители WSOP снова сосредоточатся на подготовке к основной части Мировой серии покера, которая традиционно проходит летом в Лас-Вегасе. После успеха на WSOP-2023 организаторы собираются повысить планку и готовят новые сюрпризы.

Пора перевернуть страницу и начать обратный отсчет до WSOP-2024. Рекорды создаются для того, чтобы их бить. Мы работаем над идеями, чтобы 2024 год стал лучшим событием в истории покера, – заявил старший вице-президент WSOP Тай Стюарт.

Мировая серия покера снова пройдет в стенах Horseshoe Las Vegas и Paris Las Vegas с 28 мая по 17 июля. Турнир Main Event с бай-ином 10 000 долларов стартует 3 июля, а завершится в последний день фестиваля. Победитель Главного события получит звание чемпиона мира.

WSOP-2023 побил многочисленные рекорды, собрав общий призовой фонд серии более 400 000 000 долларов. Организаторы добились главной цели, сделав турнир Main Event историческим. В нем соревновались 10 043 игрока, а призовой фонд составил рекордные более 93 000 000 долларов.