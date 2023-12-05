Поиграть в покер на Багамы прибыло множество звездных личностей. События такого масштаба никогда не проходят без главных "старожилов" Мировой серии покера Фила Хельмута и Даниэля Негреану. Последний прихватил с собой камеру, чтобы снимать свои фирменные влоги. Первый уже появился на канале Негреану.

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Заглянул на Багамы и чемпион Main Event WSOP-2021 Корай Альдемир. Он не устоял перед соблазном провести 10 дней на пляже и за покерными столами, но между делом рассчитывает на браслет "райской серии".

Известной шахматистке Александре Ботез сразу повезло на серии. Рядом с ней за столом посадили Даниэля Негреану. Девушка сделала фото с легендой, а Федор Хольц в комментариях пошутил: "Не переживай, 3-бетить он не умеет".

Роб Янг просто наслаждается отдыхом. Миллионер и энтузиаст покера показал невероятные пейзажи Багамских островов, справедливо заманившие сюда сильнейших игроков со всего мира.

Появился на серии и легендарный покерный мультитейблер Бертран Гроспелье. 42-летний француз приехал на Багамы за своим третьим браслетом WSOP. Он поделился фотографией финального стола, за которым мечтает сыграть уже в ближайшее время.



