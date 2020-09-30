14 жовтня на гравців PokerMatch чекає неймовірна подія!

PokerMatch анонсував дуже гарячу подію! Спеціально на честь свята Дня захисника України 14 жовтня в покер-румі пройде турнір з Безлімітного Холдему з гарантією 1 000 000 гривень. Щоб взяти участь у почесному івенті, потрібно внести бай-ін усього в одну гривню. Шанс на перемогу є у кожного!

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Крім можливості позмагатися за головний приз у розмірі більш ніж 140 тисяч гривень, кожен учасник події отримає 50 фріспінів просто у подарунок!

На додачу до шалених призів, турнір "День захисника України" має і дуже приємний формат. Гравці зможуть зробити три повторних входи та необмежену кількість ребаїв. І це при тому, що понад тисячу спортсменів потраплять до призової зони й істотно збільшать свої стартові внески. А чемпіона чекає понад 140 000 гривень на рахунок та ексклюзивний кубок!

Боротьба розпочнеться 14 жовтня о 19:00 за київським часом. Хай переможе найсильніший!

Відзначайте свято, реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і ставайте чемпіоном зі спортивного покеру!

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