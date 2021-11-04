Сценарій для фільму: донька разом із батьком опинилися за крок від браслетів WSOP

Історію родини Ботфельдів можна брати за основу сценарію фільму про батьків і дітей у покері. Девід навчав свою доньку Аманду покеру в дитинстві, а тепер вони разом зіграли в найпрестижнішій серії, де були дуже близькими до успіху.

Батько й донька посіли 3 місце у турнірі Tag Team WSOP із бай-іном 1 000 доларів. Кожен із них виграв понад 25 000 доларів, що є абсолютним рекордом і для Девіда, і для Аманди.

Цікаво Зак Генслер побив світовий рекорд із найтривалішої гри в покер

Девід Ботфельд настільки любив покер з дитинства, що одного разу на день народження родина подарувала йому покерний стіл. Це захоплення залишалося великою частиною життя Девіда, але згодом сім'я та робота змусили забути про покер. Коли народилася Аманди, пристрасть до цієї гри знову повернулася.

Коли мені було 7 років, батько дав мені портативну гру у відеопокер. Я грала в неї, доки повністю не сіли батарейки, – згадує Аманда Ботфельд.

Аманда любила покер навіть більше, ніж її батько. Дівчина підходила до гри усвідомлено, постійно навчалася та підвищувала свій рівень. Вона написала книгу "Покерний гайд для дівчат", працює інструктором у Poker Power, а також пише статті для CardsChat.

Цього літа в Лас-Вегасі Аманда Ботфельд виграла понад 5 тисяч доларів у турнірі Ladies, після чого додала ще тисячу в івенті Rio Daily Deep Stack. Дівчина відчула впевненість, щоб уперше спробувати свої сили на Світовій серії покеру.

Аманда Ботфельд на турнірі WSOP / Фото Сardschat

Разом із батьком вони сіли грати у не типовий турнір WSOP Tag Team, де учасники змагаються у командах по 2 особи. У підсумку зібралася 641 команда. Попри шалену конкуренцію, сімейний тандем Ботфельдів посів 3 місце, зупинившись всього за два кроки від браслета.

Це була справжня командна гра батька й доньки. В одній з роздач мені довелося хіро-колити на весь стек. Я зробила правильно. Але я б не зважилася на такий мув, якби не була впевнена у підтримці батька на 100%, – зізналася Аманда Ботфельд.

Виграш 25 000 доларів для кожного мав другорядне значення. Важливим був досвід і можливість провести час разом. Батько пишався донькою, яка не могла припинити посміхатися після грандіозного успіху. Отримавши свій виграш, Аманда та Девід вирушили разом на святкову вечерю.