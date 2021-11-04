Сценарий для фильма: дочь вместе с отцом оказались в шаге от браслетов WSOP

Историю семьи Ботфельд можно брать за основу сценария фильма про отцов и детей в покере. Дэвид обучал свою дочь Аманду с самого детства, а теперь они вместе были очень близки, чтобы в дуэте покорить турнир самой престижной Мировой серии покера.

Отец и дочь заняли 3 место в турнире Tag Team WSOP с бай-ином 1 000 долларов. Каждый из них выиграл около 25 000 долларов, что является абсолютным рекордом и для Дэвида, и для Аманды.

Интересно Зак Генслер побил мировой рекорд по самой продолжительной игре в покер

Дэвид Ботфельд настолько любил игру своей молодости, что однажды на день рождения семья подарила ему покерный стол. Это увлечение оставалось большой частью жизни, но затем семья и работа отодвинули покер на второй план. С рождением Аманды страсть к игре вернулась.

Когда мне было 7 лет, отец дал мне портативную игру в видеопокер. Я играла в нее, пока полностью не сели батарейки, – вспоминает Аманда Ботфельд.

В итоге Аманда полюбила покер даже больше чем ее отец. Девушка подходила к игре осознанно, постоянно обучалась и повышала свой уровень. Она написала книгу "Покерный гайд для девушек", работает инструктором в Poker Power, а также пишет статьи для CardsChat.

Этим летом в Лас-Вегасе Аманда Ботфельд выиграла почти 5 тысяч долларов в турнире Ladies, после чего добавила еще тысячу в событии Rio Daily Deep Stack. Девушка почувствовала уверенность, чтобы впервые попробовать силы на Мировой серии покера.

Аманда Ботфельд на турнире WSOP / Фото Сardschat

Вместе с отцом они сели играть не самый обычный турнир Tag Team, где участники соревнуются в командах по 2 человека. В итоге собралась 641 команда. Несмотря на безумную конкуренцию, семейный тандем Ботфельдов занял 3 место, остановившись всего в двух шагах от браслета.

Это была настоящая командная игра отца и дочери. В одной из раздач мне пришлось хироколлить на все фишки. Я оказалась права. Но я бы не решилась на такой мув, если бы не была уверена в поддержке отца на 100%", – призналась Аманда Ботфельд.

Выигрыш в 25 000 долларов для каждого имел второстепенное значение. Важен был опыт, и возможность провести много времени вместе. Отец гордился дочерью, которая не могла перестать улыбаться после грандиозного успеха. Получив свой выигрыш, Аманда и Дэвид отправились на праздничный ужин.