Піковий король: маститий британець Стівен Чідвік виграв турнір EPT в Парижі

У столиці Франції визначились чемпіони перших турнірів етапу Європейського покерного туру. Стівен Чідвік тріумфував в івенті хайролерів, а от українські спортсмени продовжують боротьбу в FPS Main Event.

Відомий покерист Стівен Чідвік, який виграв найбільше призових за кар’єру серед усіх англійців (майже 55 млн доларів), успішно стартував на етапі EPT у Парижі. Маститий гріндер завоював піковий трофей в турнірі з бай-іном 25 000 євро.

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На шляху до титулу Чідвік залишив за спиною 50 супернків, серед яких, звісно, чимало відомих покерних імен. Сем Грінвуд, скажімо, посів шосте місце – 81 000 євро призових, а Даніель Дворес фінішував сьомим – 63 000 євро призових.

Особливого представлення не потребує і суперник англійця у хед-апі – найкращий іспанський гравець в історії турнірного покеру Адріан Матеос (понад 39 млн доларів призових). Власне іспанець поповнив свій банкрол на 257 900 євро, а Стівен Чідвік поклав до кишені 389 820 євро.



Михайло Гутий / Фото Poker.ua

Тим часом у Парижі набирає обертів і Головна подія FPS з бай-іном 1 100 євро. Боротьбу за престижний трофей продовжують українці. Ось, який доробок пронесли наші у наступний ігровий день: