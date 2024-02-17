Пиковый король: маститый британец Стивен Чидвик выиграл турнир EPT в Париже

В столице Франции определились чемпионы первых турниров этапа Европейского покерного тура. Стивен Чидвик торжествовал в ивенте хайроллеров, а вот украинские спортсмены продолжают борьбу в FPS Main Event.

Известный покерист Стивен Чидвик, выигравший больше всех призовых за карьеру среди англичан (почти 55 млн долларов), успешно стартовал на этапе EPT в Париже. Маститый гриндер завоевал пиковый трофей в турнире с бай-ином 25 000 евро.

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На пути к титулу Чидвик оставил за спиной 50 соперников, среди которых, конечно, немало известных покерных имен. Сэм Гринвуд, скажем, занял шестое место – 81 000 евро призовых, а Даниэль Дворес финишировал седьмым – 63 000 евро призовых.

В особом представлении не нуждается и соперник англичанина в хед-апе – лучший испанский игрок в истории турнирного покера Адриан Матеос (более 39 млн долларов призовых). Собственно испанец пополнил свой банкролл на 257 900 евро, а Стивен Чидвик положил в карман 389 820 евро.



Михаил Гутый / Фото Poker.ua

Тем временем в Париже набирает обороты и Главное событие FPS с бай-ином 1 100 евро. Борьбу за престижный трофей продолжают украинцы. Вот, какой задел пронесли наши в следующий игровой день: