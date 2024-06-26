Мандрівка до Лас-Вегаса заради песиків: наймиліша мотивація для гри у покер

Щороку десятки тисяч гравців з’їжджаються на WSOP у пошуках слави чи грошей. Втім, іноді мотивація покеристів може сильно відрізнятися від стандартної.

Американець Стів Кобрин не може назвати себе не те, що професійним покеристом, він навіть до статусу любителя не дуже дотягує. Попри те, з перших днів перебування у Вегасі Кобрин привернув до себе чимало уваги. Насамперед завдяки незвичному вбранню. Буквально увесь одяг Стіва вкритий зображеннями його собаки.

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Цей хлопець на моїй футболці – мій пес Ріно. Я взяв його з собою на удачу. Він на моїй футболці, дивиться, як я граю. Хоча насправді він зараз у приватній псарні, проклинає мене за те, що я не взяв його сюди,

– розповідає Стів.



Пес Стіва – Ріно / Poker.org

На WSOP-2024 Кобрин подався з єдиною метою – зібрати грошей для благодійної організації "Paws of Honor" ("Лапи честі"). Вона займається допомогою колишнім тваринам-рятувальникам, яких відправили у відставку, оплачуючи рахунки за лікування таких собак.

Сам Кобрин не так давно вийшов на пенсію, і хоча його головне хобі – гольф, він вирішив спробувати свої сили і на Світовій серії покеру.

Вдома, у Вірджинії, я не дуже багато граю. Недалеко від мого дому є казино, можу зіграти там раз на місяць, можливо, на свій день народження. Я не граю в домашні ігри чи щось подібне. Загалом граю в покер, мабуть, трохи більш як п'ять років,

– зізнається Кобрин.

Попри брак досвіду, Стів зумів перейти у другий день турніру Super Seniors з бай-іном 1 000 доларів і, зважаючи на благородну мету, цьому чоловікові хочеться щиро побажати успіху.

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