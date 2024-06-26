Путешествие в Лас-Вегас ради собачек: самая милая мотивация для игры в покер

Каждый год десятки тысяч игроков съезжаются на WSOP в поисках славы или денег. Впрочем, иногда мотивация покеристов может сильно отличаться от стандартной.

Американец Стив Кобрин не может назвать себя не то, что профессиональным покеристом, он даже до статуса любителя не очень дотягивает. Несмотря на то, с первых дней пребывания в Вегасе Кобрин привлек к себе немало внимания. Прежде всего благодаря необычному наряду. Буквально вся одежда Стива покрыта изображениями его собаки.

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Этот парень на моей футболке – мой пес Рино. Я взял его с собой на удачу. Он на моей футболке, смотрит, как я играю. Хотя на самом деле он сейчас в частной псарне, проклинает меня за то, что я не взял его сюда,

– рассказывает Стив.



Пес Стива – Рино / Poker.org

На WSOP-2024 Кобрин отправился с единственной целью – собрать денег для благотворительной организации "Paws of Honor" ("Лапы чести"). Она занимается помощью бывшим животным-спасателям, которых отправили в отставку, оплачивая счета за лечение таких собак.

Сам Кобрин не так давно вышел на пенсию, и хотя его главное хобби – гольф, он решил попробовать свои силы и на Мировой серии покера.

Дома, в Вирджинии, я не очень много играю. Недалеко от моего дома есть казино, могу сыграть там раз в месяц, возможно, на свой день рождения. Я не играю в домашние игры или что-то подобное. В общем играю в покер, пожалуй, чуть более пяти лет,

– признается Кобрин.

Несмотря на недостаток опыта, Стив сумел перейти во второй день турнира Super Seniors с бай-ином 1 000 долларов и, учитывая благородную цель, этому мужчине хочется искренне пожелать успеха.

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