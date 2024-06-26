Соперниками Неймара были сразу два экс-чемпиона мира по боксу, Райан Гарсия и Крис Юбэнкс-младший, звезда НБА Джимми Батлер, самый популярный стример в мире, киберспортсмен Ninja, одиозные повесы Дэн Билзерян и Ален Китинг и другие. Играли в Безлимитный Холдем с блайндами 50/100 долларов. От такого состава участников фаны ожидали яркого зрелища и игроки не разочаровали.

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Мы уже рассказывали о раздаче, где Неймар и Китинг восемь раз крутили ривер и футболист обобрал оппонента едва ли не до нитки. Впрочем, не в каждом розыгрыше бразильцу так везло. Банк в более 170 тысяч долларов поехал к Джимми Батлеру в раздаче, где Неймар поймал трипс четверок и флеш-дро, однако, у звезды Майами Хит оказался готовый фул-хаус.

Батлер выигрывает банк у Неймара: смотрите видео

Даже в такой компании выделиться одиозным поведением сумел боксер Райан Гарсия, который не так давно сенсационно победил обидчика Василия Ломаченко Девина Хейни. Впоследствии, правда, Гарсия сдал положительный тест на допинг, а еще в соцсетях признался в любви к наркотикам и алкоголю. Реакция же Райана на удачный блеф против Алана Китинга – это что-то из разряда, лучше один раз увидеть..

Безумный блеф Райана Гарсии: смотрите видео

В конце концов после нескольких часов неистового экшена главным победителем стал Неймар, разбогатев на 306 тысяч долларов. Сумма хоть и впечатляющая, но это даже немного меньше чем бразилец получает в день (!) по своему контракту с Аль-Хилялем. 123 тысячи долларов за столом выиграл также Джимми Батлер.

Гендерный скандал в покере

Известный покерист и тренер Бенджамин Ролле заявил, что женщины играют в покер хуже, чем мужчины. Не согласился с коллегой легендарный Фил Хельмут. Он предложил проверить эту теорию на практике, организовав турнир, где будет по 50% мужчин и женщин.