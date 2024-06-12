Як перетворити 300 доларів у 400 тисяч: "гладіаторський" рецепт та успіхи українців

На WSOP-2024 фінішував поки наймасштабніший турнір – Gladiators of Poker. Є чим похвалитися тут і українським картярам.

Змагання зі скромним за мірками WSOP бай-іном 300 доларів зібрали гігантське поле у понад 20 тисяч входів – наразі це найбільший турнір цьогорічної Світової серії за кількістю учасників. Призовий фонд склав понад 5 мільйонів доларів.

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Після кількох днів баталій 757 покеристів змогли потрапити до призової зони. Знайшлося серед них місце і для трьох українців: Віталій Криза вилетів 715-м, заробивши 1 040 доларів, зіркова Ольга Єрмольчева отримала 3 200 за 133-тє місце, а найвище з наших забрався Юрій Кудринський – 98-ма сходинка і 3 740 доларів призових.

Несподіваним же переможцем турніру Гладіаторів став американець Стефен Вінтерс. Для нього це перший браслет WSOP у кар’єрі і досі Стефен узагалі грав лише невеличкі локальні турніри. Вінтерс був чи не єдиним учасником фінального столу, який не мав своєї групи уболівальників в залі. Проте, він все одно отримував потужну підтримку від своїх дітлахів, що залишилися удома.

Було дуже круто, що діти ніби підштовхували мене упродовж турніру. Щоразу, коли я розповідав про те, що подолав нову стадію, вони такі: "Татку, постарайся потрапити у тисячу, постарайся потрапити до топ-900". І так далі й далі підіймали для мене планку. Досі не можу у все це повірити,

– зізнався Вінтерс після перемоги.

У хедз-апі, що тривав лише одну роздачу Стефен переграв Саймона Бріттона та зароби 401 тисячу доларів. Срібному призеру дісталося 253 тисячі. Вінтерс планував одразу після завершення турніру відправитися додому, утім тепер міркує над тим, аби взяти участь ще й у Main Event.

Українець "вполював" 40 тисяч доларів

Український покерист з ніком Bocyk заробив понад 40 тисяч доларів у Головній події престижної серії SCOOP After Party на Poker Stars. При цьому, більш як 37 тисяч зі своїх призових, українець отримав за вибивання суперників.