Как превратить 300 долларов в 400 тысяч: "гладиаторский" рецепт и успехи украинцев

На WSOP-2024 финишировал пока самый масштабный турнир – Gladiators of Poker. Есть чем похвастаться здесь и украинским картежникам.

Соревнования со скромным по меркам WSOP бай-ином 300 долларов собрали гигантское поле в более 20 тысяч входов – пока это самый большой турнир нынешней Мировой серии по количеству участников. Призовой фонд составил более 5 миллионов долларов.

К теме Наставник сборной Украины остановился в шаге от победы в битве хайроллеров

После нескольких дней баталий 757 покеристов смогли попасть в призовую зону. Нашлось среди них место и для трех украинцев: Виталий Криза вылетел 715-м, заработав 1 040 долларов, звездная Ольга Ермольчева получила 3 200 за 133-е место, а выше всех из наших забрался Юрий Кудринский – 98-я строчка и 3 740 долларов призовых.

Неожиданным же победителем турнира Гладиаторов стал американец Стефен Винтерс. Для него это первый браслет WSOP в карьере и до сих пор Стефен вообще играл только небольшие локальные турниры. Винтерс был едва ли не единственным участником финального стола, который не имел своей группы болельщиков в зале. Однако, он все равно получал мощную поддержку от своих детей, оставшихся дома.

Было очень круто, что дети будто подталкивали меня на протяжении турнира. Каждый раз, когда я рассказывал о том, что преодолел новую стадию, они такие: "Папа, постарайся попасть в тысячу, постарайся попасть в топ-900". И так далее и далее поднимали для меня планку. До сих пор не могу во все это поверить,

– признался Уинтерс после победы.

В хедз-апе, который длился всего одну раздачу Стефен переиграл Саймона Бриттона и заработал 401 тысячу долларов. Серебряному призеру досталось 253 тысячи. Винтерс планировал сразу после завершения турнира отправиться домой, впрочем, теперь размышляет над тем, чтобы принять участие еще и в Main Event.

Украинец собрал "скальпов" на 40 тысяч долларов

Украинский покерист с ником Bocyk заработал более 40 тысяч долларов в Главном событии престижной серии SCOOP After Party на Poker Stars. При этом, более 37 тысяч из своих призовых, украинец получил за выбивание соперников.