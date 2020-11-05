У перші вихідні головної покерної серії року чемпіони Києва, Одеси та Львова отримають ексклюзивні призові та трофеї.

Вже завтра на PokerMatch стартує головна українська покерна серія – Кубок України з онлайн-покеру із загальною гарантією 25 000 000 гривень. Перші турніри з 121 запланованих почнуться 6 листопада о 14:00 за Києвом, а разом з ними стартують й захопливі акції!

Щодня до 29 листопада включно спортсмени зможуть позмагатися у п’яти турнірах: двох "розігрівальних" із бай-іном 55 гривень і трьох основних, в яких і будуть розіграні Кубки міст. Найближчими вихідними ми дізнаємося імена чемпіонів Києва, Одеси і Львова, тому підготуйтеся до бою, величезні призові варті того, щоб за них поборотися!

Перший з шести турнірів-мільйонників серії – Кубок Києва – відбудеться вже найближчої п’ятниці. Бай-ін у нього складе лише 275 гривень, а на чемпіона чекає понад 200 000 гривень призових. Також гарантований мільйон гривень розіграють учасники турніру "Кубок Одеси" у суботу, 7 листопада.

У шанувальників Китайського покеру теж є привід для радості, адже спеціально для них будуть розіграні Кубки міст із гарантією 150 000 гривень, а всього за вихідні своїх володарів знайде понад 3 500 000 гривень!

Усі турніри серії пройдуть у форматі ре-ентрі, без ребаїв і аддонів, з п’ятьма входами на гравця. Ну й за традицією всі покеристи, які зареєструються в івент до його початку, отримають додаткові 10% до стека!

Із розкладом і повними умовами серії можна ознайомитися на офіційній сторінці PokerMatch.

Щасти всім учасникам Кубка України! Унікальні трофеї чекають своїх чемпіонів!

Реєструйтеся на PokerMatch, отримуйте до 2500 гривень на рахунок і приєднуйтесь до боротьби за звання кращого гравця Кубка України!

Візьміть улюблену гру з собою, завантаживши зручний додаток PokerMatch в App Store!