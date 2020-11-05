В первые выходные главной покерной серии года чемпионы Киева, Одессы и Львова получат эксклюзивные призовые и трофеи.

Уже завтра на PokerMatch стартует главная украинская покерная серия – Кубок Украины по онлайн-покеру с общей гарантией 25 000 000 гривен. Первые турниры из 121 запланированного начнутся 6 ноября в 14:00 по Киеву, а вместе с ними стартуют и увлекательные акции!

Ежедневно до 29 ноября включительно спортсмены смогут посоревноваться в пяти турнирах: двух "разогревающих" с бай-ином 55 гривен и трех основных, в которых и будут разыграны Кубки городов. В ближайшие выходные мы узнаем имена чемпионов Киева, Одессы и Львова, поэтому подготовьтесь к бою, огромные призовые стоят того, чтобы за них побороться!

Первый из шести турниров-миллионников серии – Кубок Киева – состоится уже в ближайшую пятницу. Бай-ин в него составит лишь 275 гривен, а чемпиона ждет более 200 000 гривен призовых. Также гарантированный миллион гривен разыграют участники турнира "Кубок Одессы" в субботу, 7 ноября.

У поклонников Китайского покера тоже есть повод для радости, ведь специально для них будут разыграны Кубки городов с гарантией 150 000 гривен, а всего за выходные своих обладателей найдет более 3 500 000 гривен!

Все турниры серии пройдут в формате ре-энтри, без ребаев и аддонов, с пятью входами на игрока. Ну и по традиции все покеристы, которые зарегистрируются в ивенте до начала, получат дополнительные 10% к стеку!

С расписанием и полными условиями серии можно ознакомиться на официальной странице PokerMatch.

Удачи всем участникам Кубка Украины! Уникальные трофеи ждут своих чемпионов!

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